Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana

Di Sarno: “Nuovo caso di Coronavirus. A Somma Vesuviana siamo arrivati a 17 positivi durante questa nuova fase mentre ne sono 45 dall’inizio della pandemia”.

“Nuovo caso di Coronavirus a Somma Vesuviana. Siamo arrivati a ben 17 persone positive e 44 in isolamento. Da Febbraio ad oggi, nel complesso, la pandemia a Somma Vesuviana ha registrato 45 positivi, ma questa volta sta colpendo soprattutto i ventenni. L’invito è quello di rispettare rigorosamente le norme di sicurezza e dunque: mascherine sempre obbligatorie negli ambienti chiusi, per tutti. All’aperto bisogna ugualmente indossare la mascherina quando ci si passeggia in piazza o in slarghi e comunque in zone dove non è garantito il distanziamento, igienizzare spesso le mani. Non possiamo parlare in modo ravvicinato senza indossare la mascherina”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano che ogni giorno, puntualmente aggiorna stampa e cittadini sulla situazione Coronavirus del proprio paese.

