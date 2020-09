“Considerato l’aumento attuale dei casi positivi al Covid 19 – fa sapere il movimento Oxigeno con una nota inviata agli organi di stampa – al fine di evitare assembramenti, abbiamo scelto di trasmettere l’evento in diretta Facebook dal profilo del candidato sindaco Saverio Lo Sapio al fine di garantirne la visione a quante più persone è possibile”.

Accesso ridotto per motivi di sicurezza e per l’occasione limitato esclusivamente ai rappresentati della stampa, invitati a presenziare: “La sala è stata già predisposta per garantire il pieno rispetto del distanziamento previsto dalle norme in materia”, spiegano da Oxigeno.