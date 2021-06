Dal 2 al 4 luglio 2021 tra le stradine dell’antico borgo Casamale di Somma Vesuviana ritorna la quinta edizione di “Crisommole”, la manifestazione per valorizzare l’albicocca vesuviana in un mix di storia, arte e cultura.

Dopo il successo delle edizioni passate, nello storico borgo Casamale di Somma Vesuviana ritorna il tradizionale evento che ormai da anni porta al centro della scena un prodotto di autentica eccellenza vesuviana, sua maestà la “crisommola”, la dolcissima albicocca di cui Somma può vantare il primato.

Saranno tante le novità proposte per “Crisommole”, evento giunto ormai alla quinta edizione, che dal 2 al 4 luglio 2021 offrirà ai visitatori tour all’insegna dell’arte e della gastronomia per favorire la riscoperta di un territorio che affonda le sue radici nel lontano periodo aragonese. Una tre giorni dedicata al rilancio del territorio e dei suoi frutti, tra storia, cultura e degustazioni, che non ovviamente non mancheranno.

La manifestazione – chiaramente molto diversa dagli altri anni, quando di assembramenti non ci si preoccupava, anzi rappresentavano la buona riuscita di un evento – raccoglie l’invito di enti amministrativi e Asl per realizzare un momento di ritrovo nel rispetto delle norme anti-covid, senza però rinunciare alla promozione del territorio e soprattutto delle attività in programma. Insieme, ma a distanza e soprattutto liberi di scegliere: saranno i visitatori, infatti, a decidere dove fermarsi lungo il percorso organizzato e soprattutto cosa seguire tra le attività proposte, solo su prenotazione.

Un momento di gioia, ma anche di riflessione. Dietro ogni “crisommola” si cela tanto duro lavoro, non sempre ripagato soprattutto a causa della crisi che da tempo investe una delle produzioni agricole di eccellenza del territorio. A tal proposito, sarà previsto anche un convegno nella Sala dei Padri che quest’anno seguirà una formula diversa, molto più vicina al modello di tavola rotonda in occasione della quale ognuno potrà contribuire, dando la propria visione della difficoltà della coltivazione e della promozione delle albicocche.

L’evento, organizzato dall’associazione Amici del Casamale, gode quest’anno del supporto di Somma Trekking, Outdoor Vesuvio Trekking, Tramandars, Pro Loco, Isola che c’è, AIASV (Associazione Ingegneri e Architetti di Somma Vesuviana) e dell’Ordine Santissimo dei Tributari. Attese per la manifestazione anche autorevoli personalità del mondo politico, universitario e dirigenti regionali. Insomma, un’ottima occasione per coinvolgere anche agricoltori e, più in generale, chiunque sia interessato alla produzione, commercializzazione e trasformazione delle albicocche vesuviane.

A seguire il programma completo dell’evento:

Venerdì 02 luglio 2021

Ore: 17.30: Presentazione evento Crisommole V° edizione

Ore : 18.00: Tavola Rotonda – Prospettive per l’albicocco del Vesuvio

Ore: 20.00: Apertura progetto Chiesa-Museo “La Collegiata come non l’avete mai vista” a cura di Tramadars e Associazione Amici del Casamale

Sabato 03 luglio 2021

Ore 09.00: Percorso di Trekking urbano. Passeggiata tra la storia e le goloserie di Somma Vesuviana, a cura di Associazione trekking Outdoor Vesuvio

Ore: 10.00: Convegno – “Mens sana in corpore sano”, a cura dell’Associazione L’Isola che c’è

Ore 18.00: Convegno di valorizzazione del territorio, a cura di AIASV (Associazione Ingegneri e Architetti Somma Vesuviana)

Ore 19.30: Visita guidata “A spasso Co Munaciell”. Percorso tra storia e leggenda, racconti, fatti e aneddoti realmente accaduti tra il Borgo Casamale e la Chiesa Collegiata, a cura di Tramadars

Ore 20.00: Visita Chiesa-Museo “La Collegiata come non l’avete mai vista”, a cura di Tramadars e Associazione Amici del Casamale

Domenica 04 Luglio 2021

Ore 09.00: Percorso di Trekking extra-urbano. Trekking dell’oro – Passeggiata tra i sentieri del monte Somma alla scoperta delle albicocche, tra degustazioni, storia e cultura, a cura dell’associazione Somma Trekking

Ore 19.00: Visita guidata “A spasso Co Munaciell”. Percorso tra storia e leggenda, racconti, fatti e aneddoti realmente accaduti tra il Borgo Casamale e la chiesa Collegiata, a cura di Tramadars e Associazione Amici del Casamale