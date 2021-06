Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo gli angeli di Domenico Antonio Vaccaro, restituiti alla Chiesa di Nola lo scorso luglio, ritornano a casa quelli sottratti alla comunità parrocchiale della Collegiata Santa Maria delle Grazie di Marigliano, staccati da due singolari vasi in ceramica di fine ‘800, in stile liberty – un tempo corredo dell’altare dedicato al Sacro Cuore nella cappella del Crocifisso – per essere più facilmente vendibili sul mercato nero dell’arte.

Per l’inaspettato ritorno è stata organizzata Libert…ando, serata di presentazione dei putti e del loro restauro, che si svolgerà martedì 29 giugno, alle 18, presso la chiesa della SS. Annunziata, adiacente alla parrocchiale. Dopo i saluti del vescovo di Nola, Francesco Marino, della soprintendente Abap per l’area metropolitana di Napoli, Teresa Elena Cinquantaquattro, e di Antonia Solpietro, direttore dell’ufficio beni culturali diocesano, interverranno: don Lino D’Onofrio, parroco di Santa Maria delle Grazie, Maria Grazia Gargiulo dell’Accademia di belle arti di Napoli e il maggiore Giampaolo Brasili, del Comando carabinieri tutela del patrimonio culturale di Napoli.

«La comunità parrocchiale è felice di poter nuovamente godere della bellezza di questi piccoli angeli e dei vasi dai quali erano stati barbaramente staccati – sottolinea il parroco don Lino D’Onofrio -. Un ritrovamento quello avvenuto, e che racconteremo martedì prossimo, che potrebbe ispirare un piccolo racconto, per la sua eccezionalità. Ringrazio l’ufficio per i beni culturali della diocesi e il Comando carabinieri tutela del patrimonio culturale di Napoli senza il cui celere intervento il ritorno dei nostri angeli non sarebbe stato possibile».

Saranno presenti anche Palma Recchia e Marianna Merolle, rispettivamente, funzionario restauratore e funzionario storico dell’arte della soprintendenza Abap per l’area metropolitana di Napoli, e Maria Foglia, titolare della ditta Alfart restauri che ha riportato gli angeli a nuova vita.

A moderare l’incontro sarà Mariangela Parisi, direttore dell’ufficio comunicazioni sociali diocesano.

Dal 29 giugno al 2 luglio sono previste visite guidate a cura dell’Associazione Meridies.