Somma Vesuviana, Consiglio Comunale: si infiamma il dibattito in merito al D.U.P.

Somma Vesuviana. Il Consiglio Comunale di ieri incentrato sulla discussione del D.U.P.

Ieri si è svolto il Consiglio Comunale, che è partito con una fumata nera: con solo undici Consiglieri presenti, la seduta è stata inizialmente dichiarata non valida. Dopo pochi minuti sono poi tornati in aula i Consiglieri dell’opposizione, i quali si erano allontanati contestando al Presidente del Consiglio il ritardo nell’avvio del Consiglio, segno ulteriore, in particolare secondo il Consigliere Sommese, della scarsa imparzialità del Presidente.

L’intervento dell’Assessore Micillo

L’unico punto all’ordine del giorno su cui si è focalizzato il dibattito è stato l’esame e l’approvazione del D.U.P. 2024/2026. Sulla questione è intervenuto l’Assessore Micillo, il quale ha sottolineato come nell’approvazione del D.U.P. e del Bilancio ci sono stati errori tecnici e non dei responsabili, di cui sono stati informati tutti i consiglieri e che sono stati prontamente risolti. Per il D.U.P., è stata fatta una programmazione che garantisce la sostenibilità della spesa nel rispetto degli equilibri di bilancio. Micillo ha poi aggiunto che nella sezione operativa e per i lavori pubblici ci sono investimenti per circa 24 milioni, tutti finanziati con fondi sovracomunali. Inoltre, l’Assessore ha evidenziato come il D.U.P punti alla valorizzazione del patrimonio sommese, per mezzo di una serie di progetti già avviati o in fase di progettazione.

Opposizione all’attacco

Successivamente, ha preso la parola il Sindaco Di Sarno, il quale ha dichiarato di voler accogliere l’invito di Don Francesco Feola a superare le tensioni delle precedenti sedute tra maggioranza e opposizione. Questo, però, non ha frenato gli attacchi di Piscitelli, Sommese e Nocerino, i quali hanno contestato l’operato della maggioranza in merito al D.U.P. e la mancanza di organicità e coesione di quest’ultima nella programmazione dell’ente. Alle accuse dei tre Consiglieri ha risposto l’Assessore Micillo, il quale ha affermato che sicuramente saranno aggiunte nuove linee di programmazione all’interno del D.U.P. appena saranno risolti una serie di errori pregressi che hanno portato ad una mancanza di risorse.

La risposta della maggioranza

Alle frecce scagliate dall’arco dell’opposizione è giunta, seppure timida, una risposta anche da parte dei Consiglieri della maggioranza. In particolare, è intervenuto il Consigliere Antonio Granato, il quale ha difeso l’operato della maggioranza in merito al D.U.P. e ha espresso la volontà di portare avanti tutti gli obiettivi previsti per il bene della città di Somma Vesuviana. Hanno poi chiesto la parola il Consigliere De Paola, Parisi e il Consigliere Esposito, i quali hanno esortato la minoranza a contenere i toni. Soprattutto Esposito nel suo intervento ha specificato che i problemi nel D.U.P. dipendono per lo più dalla sostituzione degli assessori con la nuova maggioranza Di Sarno e che per questo ora, invece, serve continuità. Per il Consigliere, dunque, è inammissibile che Sommese, Nocerino e Piscitelli chiedano le dimissioni immediate del Sindaco.