Somma Vesuviana, chiusura centro disabili, La Città Cambia: “Ecco cosa è successo”

Nel frattempo però, Bellobuono si dimette e diventa Nicola Boccia il Dirigente ad Interim. Arrivano le prime contestazioni e la prima manifestazione di domenica 17 marzo con il coinvolgimento attivo de La Città Cambia. L’amministrazione decide così di far svolgere l’attività nel centro a titolo di volontariato per garantire la continuità educativa.

Lunedì scorso ricominciano le attività, fino a quando, mercoledì, non viene presentata dall’opposizione una richiesta di accesso agli atti a cui segue un esposto alla procura per avere chiarimenti sull’agibilità dei locali, documento che, si ribadisce, non era presente agli atti quando il servizio fu affidato, e lo stesso partito che ha presentato l’esposto aveva la delega alle politiche sociali.

Davanti a tale richiesta, l’amministrazione, per tutelarsi, ha dovuto provvedere alla chiusura dello stabile; chiusura che non è avvenuta con l’intervento dei Carabinieri.

Ad oggi, l’amministrazione, in risposta alle pressioni del movimento La Città Cambia sulla riapertura del Centro, sostiene di essersi attivata per trovare soluzioni e di aver messo in campo tutte le risorse per reperire la documentazione mancante. Nel frattempo, si sta lavorando alla possibilità di spostare le attività degli utenti in un centro per disabili sito in un comune limitrofo. Il Comune di Somma Vesuviana fornirà gratuitamente il servizio di trasporto degli utenti.

L’Amministrazione provvederà, non appena tale agibilità sarà recuperata, ad indire nuovo bando oppure farà un affidamento diretto sotto soglia per garantire continuità per gli utenti con gli operatori di riferimento.

La Città Cambia si impegna, qualora tali iniziative non dovessero essere realizzate, a proseguire la protesta con tutto l’impegno e la dedizione fino a questo momento dimostrata.

NESSUNO RESTI INDIETRO MAI!