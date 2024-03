Somma Vesuviana, riapre domani il Centro Disabili in Piazza Vittorio Emanuele III

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

“L’Amministrazione Comunale di Somma Vesuviana ha da sempre avuto a cuore il benessere delle persone affette da disabilità. Domani, Lunedì 18 Marzo, riapre il Centro Disabili in Piazza, dopo che l’Amministrazione ha accertato che i locali destinati alle attività fossero dotati della necessaria agibilità. Tale certificazione è stata rilasciata dalla Curia di Nola proprietaria dell’immobile. I ragazzi potranno iniziare da, domani, lunedì 18 Marzo, le loro attività in perfetta sicurezza. La chiusura temporanea era dunque giustificata esclusivamente da motivi di sicurezza fondamentali. Inoltre, si evidenzia che nelle more della riapertura del centro, il precedente Coordinatore, dottore Giuseppe Bellobuono aveva proposto ad una delegazione di genitori dei ragazzi con i quali si era incontrato, la possibilità dei predetti di raggiungere il Centro Diurno sito nel Comune di San Vitaliano, con un pulmino messo gratuitamente a disposizione dal Comune di Somma Vesuviana, fino alla riapertura del centro in Piazza. Dunque la sicurezza dei ragazzi da una parte e la volontà di assicurare i servizi dall’altra. Questo sempre per garantire ai ragazzi le attività di cui necessitano. L’Amministrazione Comunale ha dunque verificato in primis che i locali fossero idonei. Nel frattempo ha anche dato la possibilità ai ragazzi di poter usufruire delle strutture presenti sul territorio dell’ambito n 22”. Lo ha affermato Anna Cuomo, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

