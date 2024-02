Somma Vesuviana, al Castello D’Alagno la presentazione del libro “Le Fortificazioni del Casamale e la presenza aragonese a Somma Vesuviana”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

DOMANI – Sabato 3 Febbraio – ore 16 e 30 – presentazione degli studi effettuati sulla presenza degli Aragonesi a Somma Vesuviana, nel napoletano.

La conferenza che vedrà la presenza del mondo accademico, si svolgerà presso le meravigliose sale del Castello di Lucrezia D’Alagno del 1458.

Rosalinda Perna – Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano : “Anni di ricerca, di studi, di attività sulla presenza degli Aragonesi a Somma Vesuviana e i cui risultati saranno illustrati, con la conferenza di Sabato. Da questi studi è nata una pubblicazione che potrebbe aprire nuovi scenari sulla promozione del Borgo Antico”.

Interverranno : Antonietta Iacono, Letteratura latina, medievale, e umanistica dell’Università di Napoli – Federico II, Nicoletta Rozza, ricercatrice del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli, Francesco Storti, Storia Medievale dell’Università Federico II di Napoli. L’evento è stato ideato e realizzato da “L’altra faccia del SommaVesuvio – Storia, Cultura, Arte, Tradizioni”, patrocinato dalla ProLoco di Somma Vesuviana, dal Comune di Somma Vesuviana, dal Governo della Spagna, dall’Università “Luigi Vanvitelli”, dal Dipartimento Studi Letterari, Linguistici dell’Università Orientale di Napoli.

“L’Amministrazione guidata dal sindaco, Salvatore Di Sarno, punta alla piena promozione culturale del territorio. Anni di ricerca, di studi, di attività sulla presenza degli Aragonesi a Somma Vesuviana e i cui risultati saranno illustrati, Sabato 3 Febbraio, alle ore 16 e 30, proprio presso il Castello di Lucrezia D’Alagno, costruito dagli aragonesi nel 1458. Questi studi e attività che sono state oggetto di una conferenza tenutasi a Somma Vesuviana, nel 2019, sono nel libro inedito: “Le Fortificazioni del Casamale e la presenza aragonese a Somma Vesuviana”. L’evento è orgtanizzato con il patrocinio del Comune, ma anche del Governo spagnolo, del Dipartimento degli Studi Letterari e Linguistici dell’Istituto Orientale di Napoli, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e della ProLoco di Somma Vesuviana. Non è la semplice pubblicazione di un libro qualsiasi ma è la pubblicazione di risultati e di studi sulla presenza degli Aragonesi sul nostro territorio. Si tratta di un’opera essenziale al fine di promuovere nel modo migliore il patrimonio culturale di Somma Vesuviana. Non è esclusa la presenza di autorità spagnole. Di certo l’attività di studio condotta, anche in situ sarà essenziale per future iniziative promozionali con gli enti spagnoli, anche in prossimità di eventi popolari che vedranno protagonista il Centro Storico di Somma Vesuviana dove abbiamo importanti testimonianze risalenti all’epoca Aragonese. Un duro lavoro, costante, portato avanti con tenacia da Franco Mosca, Presidente della ProLoco di Somma Vesuviana”. Lo ha annunciato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana.

DOMANI – Sabato 3 Febbraio, alle ore 16 e 30, le porte del Castello di Lucrezia D'Alagno risalente all'epoca aragonese, verranno aperte alla cultura spagnola in terra vesuviana. "Le Fortificazioni del Casamale e la presenza aragonese a Somma Vesuviana", non è il semplice testo, ma è il frutto di attività di ricerche e di studi, i cui risultati saranno illustrati proprio nella Conferenza in programma presso le meravigliose sale del Caastello quattrocentesco.

