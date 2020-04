L’Associazione Antonio Seraponte è stata sempre presente alla cerimonia del 25 Aprile in piazza. Quest’anno ci sarò lo stesso ma sulla piazza virtuale.

“I giorni della “quarantena”, che ormai hanno superato i cinquanta, ci costringono a non vederci ne frequentarci e quindi niente prove per i Ragazzi della Banda Musicale e per i loro validi maestri. Non vediamo l’ora di riprendere per consolidare i risultati fin qui ottenuti e guardare avanti, alla conquista di nuovi traguardi. E tuttavia- spiega Ciro Seraponte, vera anima dell’Associazione Antonio Seraponte, non restiamo con le mani in mano, ma guardiamo sempre con attenzione quello che sta accadendo e soprattutto quello che è accaduto, tanto per non perdere la memoria. Proprio a proposito della memoria, abbiamo preparato un video per rendere omaggio ai nostri Patrioti e per ricordarli nel giorno dell’Anniversario della Resistenza che è anche la Festa della Liberazione. La Cerimonia del 25 Aprile 2020 non potrà essere eseguita a causa delle norme anti contagio, ma l’Associazione Culturale Musicale “Antonio Seraponte”, che è sempre stata presente a questa come ad altre iniziative Istituzionali, sentito il parere del sindaco Salvatore Di Sarno, ha inteso essere ancora partecipe per essere vicina ai Cittadini e all’Amministrazione Comunale. Se non possiamo vederci in Piazza, nessuno ci può vietare di vederci online. Quindi vi aspettiamo tutti sulla nostra pagina facebook a partire dalle ore 11 di Sabato 25 Aprile”.

