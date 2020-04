La capogruppo regionale: “Assurdo che c’è chi minaccia di chiudere una regione, per poi inaugurare campagne elettorali”

“Far slittare le elezioni amministrative in autunno è stata una decisione di assoluto buonsenso da parte del Governo. Tenuto conto che non è possibile alcuna previsione certa sulla fine di questa emergenza, sarebbe stato da irresponsabili svolgere operazioni di voto, rischiando assembramenti. Così come non è ipotizzabile paralizzare l’attività amministrativa di un governo regionale in un momento di recessione economica come questo. Tra fase elettorale, proclamazione degli eletti, nomina dei componenti di giunta, costituzione dei singoli staff e organizzazione del lavoro, andare alle elezioni ora equivarrebbe a limitare i poteri alla gestione ordinaria per chissà quanto tempo. E tra strategie sanitarie da aggiornare di ora in ora e contrasto a un disagio economico crescente, non possiamo permetterci di star fermi neppure un’ora”. Così la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino, nel commentare la notizia dello slittamento delle amministrative su decisione del Consiglio dei ministri.

“E’ paradossale – sottolinea Ciarambino – che da un lato si brandisca la minaccia di chiudere una regione, dall’altro si punti ad aprire seggi e a inaugurare campagne elettorali pubbliche, fregandosene dell’evidente rischio sanitario che si corre e di una paralisi amministrativa nel momento di peggiore crisi per migliaia di famiglie e ogni genere di comparto produttivo. E ancor più paradossale voler trasformare la gestione di questa drammatica emergenza in un’opportunità di facile consenso elettorale”.