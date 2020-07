Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dll’imprenditore Salvatore Granato di Pirolandia

Ho il piacere di presentare alla città di Somma ed ai paesi del circondario vesuviano uno spettacolare articolo pirotecnico denominato “MONTE SOMMA”.

La batteria “MONTE SOMMA” è una batteria piena di effetti e di colori della nostra terra ed è stata fabbricata secondo le norme CE nel pieno rispetto della legge e delle norme in materia di sicurezza.

Insomma un prodotto unico, nato con il cuore per il solo amore delle tradizioni della nostra amata montagna e di “Mamma Schiavona” con l’obiettivo di far conoscere e promuovere l’immagine di Somma in tutta Italia.

Un doveroso ringraziamento va all’amico Lucio Merone che mi ha fornito una bellissima foto della nostra montagna che è diventata la cover di questo progetto.

L’articolo è disponibile in esclusiva nei nostri due punti vendita siti in Somma Vesuviana alla Via Marigliano 44,46 ed in Via Tavani, 37.

L’imprenditore

Salvatore Granato

Pirotecnica PIROLANDIA