Somma, schianto in moto in via Starza: giovane grave in ospedale

Somma Vesuviana. Grave incidente questa mattina in Via Starza. Coinvolti un’auto, un furgone e uno scooter. Ricoverato in gravi condizioni il ragazzo alla guida della moto.

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 12:00 in Via Starza a Somma Vesuviana. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter avrebbe urtato contro l’auto che proveniva dal senso opposto della strada. Coinvolto nello scontro anche un terzo veicolo, un furgone. Dal racconto di alcuni testimoni presenti al momento dell’impatto si ipotizza che il ragazzo alla guida della moto abbia avuto un malore mentre era alla guida e che abbia iniziato a perdere il controllo del suo motociclo da diversi metri, per poi colpire l’auto e il furgone e, infine, cadere a terra. Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118 accorsi sul luogo dell’incidente, ed è stato poi trasportato in ospedale.

Al momento non si hanno notizie certe sulle sue condizioni, che sembrano comunque molto serie. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale, i quali hanno interrotto la viabilità lungo la strada dell’incidente per effettuare i primi rilievi.