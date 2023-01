Somma, partito il progetto di assistenza specialistica per i bambini con disabilità                        

Partito il progetto di integrazione dell’assistenza specialistica per i bambini con disabilità.

Rubina Allocca (Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana) : “La figura dell’Educatore è una figura specialistica che supporta ed integra il lavoro dell’insegnante di sostegno. Del progetto di assistenza specialistica ne stanno usufruendo ben 37 bambini con disabilità, per quanto riguarda il territorio di Somma Vesuviana e 113 sull’intera area dell’Ambito 22”.

“A Somma Vesuviana garantiamo assistenza specialistica per ragazzi con disabilità. Si tratta di un progetto messo in campo dall’Ambito Territoriale 22 di cui però è Somma Vesuviana il Comune capofila. L’Ambito è formato da ben sei paesi: Somma Vesuviana, Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano. E’ un programma dettagliato di assistenza ai minori con disabilità, ne stanno usufruendo ben 113 di cui 37 a Somma Vesuviana con assistenza specialistica. Il progetto prevede anche la figura di un Educatore che collabora con l’insegnante di sostegno per quanto riguarda le prestazioni scolastiche. Abbiamo stilato una graduatoria di Cooperative specializzate in questa tipologia di assistenza ma sono le famiglie ad essere libere nell’individuazione di quella che reputano più adatta. E’ un servizio di assistenza specialistica integrata, in quanto l’Educatore va a ulteriormente a supportare il lavoro dell’insegnante di sostegno e accompagna il bambino con disabilità nella sua crescita formativa. Abbiamo avuto modo di incontrare le famiglie e gli insegnanti direttamente nelle scuole per spiegare loro il progetto finalizzato al raggiungimento di un obiettivo davvero importante: una maggiore e migliore integrazione sociale di questi bambini”. Lo ha annunciato Rubina Allocca, Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

L’Amministrazione concentra l’attenzione sulle azioni in favore delle persone con disabilità.

“Abbiamo riaperto, nella piazza centrale del paese, il Gruppo Volontariato Disabili- ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – ed ora andiamo nelle scuole con l’assistenza specialistica in favore di 37 bambini con disabilità. La speranza è quella di fare sempre meglio”.