Somma, parte “In Giro……Per Monumenti”

Rosalinda Perna (Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “ In occasione dell’edizione 106, del Giro D’Italia, la cui Sesta Tappa, l’11 Maggio, passerà per Somma Vesuviana, in collaborazione con la Proloco Somma Vesuviana APS, inaugureremo a partire da Domani – Sabato 6 Maggio, le aperture straordinarie del Patrimonio Culturale di Somma Vesuviana”.

“Al via da Domani – Sabato 6 Maggio, a Somma Vesuviana “In Giro……Per Monumenti”, itinerari di visite al Patrimonio Culturale, in occasione del Giro D’Italia 2023 che sarà a Somma Vesuviana. Tutti potranno visitare i nostri meravigliosi monumenti. Domani Sabato 6 Maggio, dalle ore 9 e 30 alle ore 10 e 30 al Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, poi dalle ore 11 alle ore 12 la Villa Romana Augustea, dalle ore 15 e 30 alle ore 17 il Complesso di San Domenico. Domenica 7 Maggio, invece, dalle ore 9 e 30 alle ore 10 e 30,il Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo e dalle ore 11 alle ore 12 la Villa Romana Augustea. Giovedi’ 11 Maggio, nella stessa mattina del passaggio del Giro D’Italia, avremo la possibilità di visitare dalle ore 9 e 30 alle ore 10 e 30 la Villa Romana Augustea, dalle ore 11 alle ore 12 il Castello D’Alagno del 1458 che si trova proprio nella zona di passaggio del Giro D’Italia. Sabato 13 Maggio, dalle ore 9 e 30 alle ore 10 e 30 si potrà visitare ancora il Castello D’Alagno, mentre dalle ore 11 alle ore 12 e 30 ci sarà la possibilità di visitare la Collegiata, la chiesa piu’ antica dell’area vesuviana, situata nel Borgo del Casamale. Sempre Sabato 13 Maggio, dalle ore 15 e 30 alle ore 17, turisti e cittadini potranno visitare con le guide della Pro Loco Somma Vesuviana APS, la zona di Santa Maria a Castello. Infine Domenica 14 Maggio, dalle ore 9 e 30 alle ore 10 e 30, apertura del Castello quattrocentesco di Lucrezia D’Alagno, sempre con guide Pro Loco Somma Vesuviana Aps e ancora dalle ore 11 alle ore 12 la Collegiata nel Borgo Antico del Casamale. Apriremo il Patrimonio Culturale a tutti con un Giro …..Per Monumenti che inizierà domani, Sabato 6 Maggio e si concluderà Domenica 14 Maggio. Possiamo simbolicamente dire che a Somma Vesuviana, la Sesta Tappa del Giro D’Italia si concluderà il 14 Maggio”. Lo ha annunciato Rosalinda Perna, Assessore agli Eventi e alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

E Domenica, 7 Maggio, a Somma Vesuviana, sempre nell’ambito degli eventi preparativi all’accoglienza del passaggio della Sesta Tappa del Giro D’Italia 2023, verrà inaugurata la Rassegna delle Tendenze Espressive Campane.

L’Arte Contemporanea riaprirà il Castello quattrocentesco di Lucrezia D’Alagno, ridato alla città. La Corsa passerà proprio dinanzi al Castello del 1458, in occasione della tappa in programma da Napoli l’11 Maggio, verso la Costirera Amalfitana.

“Domenica 7 maggio alle ore 11, Somma Vesuviana, vedrà l’inaugurazione della rassegna di Arte Contemporanea – Artist’s Stories narrazioni – a cura del critico d’arte Gaetano Romano.

Apre i battenti, dopo la straordinaria ristrutturazione conservativa, l’antico Castello d’Alagno – ha dichiarato Rosalinda Perna, Assessore agli Eventi e alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – per essere destinato dal Comune ad nuova fruizione culturale e turistica, coniugando le eccellenze del territorio: enogastronomia, giacimenti archeologici, tradizioni religiose, come in questo periodo la Festa della Madonna di Castello, e la Festa delle Lucerne ogni 4 anni nell’antico quartiere Casamale di interesse etnoantropologico. Avremo opere d’Arte ovunque, in ogni angolo del Castello, incluso il cortile ma anche i torrioni panoramici del Castello”.

Numerosi gli artisti con le loro opere: Diana D’Ambrosio (nel Cortile d’onore sarà presente una sua installazione dal titolo Creazione) Franco Tirelli, Mary Pappalardo, Carla Merone, Angela Sodano, Teresa Capasso, Nello Mocerino, Laura Polise che accoglieranno i visitatori nel Salone al piano nobile. Un viaggio nel tempo ma attraverso l’Artre Contemporanea, tra pittura e opere plastiche di varie tendenze. Ed ancora artisti come Arturo Casanova, Marcello Cinque, Domenico Fatigati, Anna Coppola, Luisa Russo, Eliana Petrizzi, Luigi Pagano, Giuseppe Di Guida, Raffaele Bova, Stefania Sabatino, Gaetano Di Riso, Vittorio Vanacore, Raffaele Boemio, Luigi Vollaro, Ugo Cordasco, Luigi Caserta.

I fotografi Fabio Donato, Barbara La Ragione, Iole Capasso, Giovanni Ruggiero, sullo stesso piano, ma in un altro ambiente, con i loro scatti mostreranno le peripezie della visione e i “ momenti vissuti “ della ricerca fotografica.

La mostra, fino al 27 maggio, sarà visitabile dal martedì al sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30.