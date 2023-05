Direzione Futuro con Fender sindaco, Rinascita incontra i cittadini in piazza Mercato

Pomigliano d’Arco. Rinascita, ad una settimana dalle prossime elezioni amministrative in programma il 14 e il 15 maggio, decide di ripartire dall’inizio di questa campagna elettorale: il titolo del comizio in programma sabato 6 maggio, quindi, è lo stesso della campagna elettorale: “Direzione Futuro”. Interverranno in Piazza Mercato, a partire dalle 19: Serena Grande e Rossella Toscano, candidate al Consiglio Comunale nella lista di Rinascita; Michele Caiazzo, sindaco di Pomigliano d’Arco dal 1995 al 2005 e, in ultimo, il candidato a sindaco di Rinascita Vito Fiacco detto Fender, segretario in carica del partito di sinistra pomiglianese e il più giovane aspirante primo cittadino della città metropolitana di Napoli.

«Questo momento di confronto con i cittadini – spiegano gli organizzatori – avverrà in una delle piazze simbolo della nostra città per storia, progresso e future possibilità. Piazza Mercato è tra le più antiche del territorio: per lungo tempo è stata lasciata in uno stato di semi abbandono, poi è diventata la sede dell’unico museo della città, il Museo della Memoria, chiuso negli anni delle amministrazioni Russo e tutt’ora non fruibile. Oggi è il cuore della movida serale. Un luogo quindi che ha vissuto, nel bene e nel male, tutta storia recente della città, dalla quale vogliamo ripartire per costruire la Pomigliano del futuro».

Questo incontro sarà solo l’ultimo di una settimana ricca di eventi in cui Rinascita ha scelto di stare in strada, a stretto contatto con i cittadini, animando strade e piazze della città con i Comizi di Quartiere che negli ultimi giorni hanno animato le strade dei quartieri di Sulmona, Parco Partenope e Fratelli Bandiera, solo per citarne alcuni.

«Attraverso una struttura mobile, allestita dai nostri senatori, come amiamo definire i nostri militanti più esperti – spiegano i militanti – miriamo a raggiungere ogni angolo della città per presentare Rinascita, i candidati di ogni singolo quartiere e il candidato a sindaco Vito Fender. L’obiettivo è creare una sinergia tra il territorio ed i suoi rappresentanti, così da non trascurare alcuna problematica e rafforzare il legame tra i cittadini, Rinascita e le istituzioni».

Ieri sera Rinascita ha ospitato anche il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione che non si è risparmiato nell’elogiare il partito di sinistra pomigliense, spiegando le tante analogie con il suo movimento civico FreeBacoli: «Anche a noi, così come qui a Pomigliano, ci veniva detto che eravamo troppo giovani e troppo inesperti; – racconta Della Ragione – a queste accuse rispondiamo ogni giorno con studio, competenza, amore per la città e passione politica. Con orgoglio oggi posso dire che siamo un’amministrazione che ha ottenuto risultati che prima sembravano impossibili. A chi, tutt’ora, ci dice che non abbiamo esperienza rispondiamo “meno male, perché altrimenti saremmo uguali a chi ha smantellato la nostra città”. Qui a Pomigliano Rinascita sta vivendo un’esperienza simile alla nostra e, sono convinto, riuscirà a trasformare questa città grazie al sostegno che i suoi cittadini daranno ad un giovane sindaco, portavoce di un movimento politico unito e pieno di professionalità e competenza. Io e FreeBacoli saremo sempre vicini a Rinascita e al futuro sindaco Vito Fiacco detto Fender».

