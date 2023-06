Somma, ok della giunta al Piano Triennale delle Opere Pubbliche

La Giunta Comunale di Somma Vesuviana ha adottato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “Le scuole rappresentano una seconda casa per i nostri ragazzi. Dunque per il Piano Triennale puntiamo sulle scuole e sulle strade!”.

Entro il 2024 il completamento della scuola di Via Trentola attesa da ben 50 anni!

“La Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche a Somma Vesuviana 2023 – 2025. Molteplici sono gli interventi. Segnalo ad esempio la riqualificazione dell’area antistante e dello stesso Museo Etnostorico situato a Castello, la riqualificazione di importanti strade, il recupero dell’Archivio Comunale, la riconfigurazione dell’Area Mercatale, l’adeguamento e l’efficientamento energetico dei plessi scolastici, il completamento entro il 2024 della scuola in Via Trentola, il completamento del plesso capoluogo del Primo Circolo Didattico Raffaele Arfe’, la costruzione di due locali da adibire a mense del Secondo e Terzo Circolo Didattico, òla realizzazione della nuova scuola elementare a Rione Trieste, la costruzione di un nuovo Asilo Nido in Via Giulio Cesare, la messa in sicurezza di alcune scuole come quella di Via San Giovanni De Matha, l’adeguiamento dell’impianto sportivo Comunale ”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Un Piano molto incentrato sulle scuole.

“Il Piano Triennale adottato dalla Giunta – ha dichiarato Cesare Di Palma, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – per il triennio 2023 – 2025, è molto incentrato sulle scuole con piani di efficientamento energetico, riqualificazione e nuove scuole”.