Somma, le richieste di Forza Italia al sindaco

Riceviamo e pubblichiamo

Sono alcuni mesi che il partito, con le proprie espressioni in Consiglio ed in Giunta Comunale, manifesta con responsabilità e senso del dovere, il costante impegno nel voler dare una guida certa alla nostra Città, forte di una maggioranza unità e coesa.

L’azione amministrativa deve essere, secondo noi, spedita e determinata nella proposizione, valutazione e approvazione degli atti volti alla risoluzione dei ritardi e delle tante problematiche che affliggono la nostra Comunità, non ultimi gli aspetti legati alla delicata questione finanziaria n cui l’Ente versa.

Ci siamo impegnati, come gruppo consiliare di Forza Italia ad assumerci ogni responsabilità che derivi dalla azione della intera maggioranza (anche se, in molti casi, avremmo fatto diversamente) proprio per forte senso di appartenenza che ci caratterizza in ogni decisone.

Purtroppo, per l’ennesima volta, in data odierna, rileviamo la assenza di una parte politica che a mezzo del proprio assessore, ha disertato la programmata seduta di Giunta Comunale.

Saranno pervenute giustifiche e scuse per la assenza, ma la cosa grave però è che la stessa assenza era stata annunciata da tempo, in dissenso ad alcuni atti ammnistrativi propedeutici all’approvando Bilancio di Previsione.

Chi non se la sente di poter continuare questa esperienza amministrativa o che vorrebbe partecipare solo quando gli fa comodo è pregato di partecipare alle preventive riunioni di maggioranza per confrontarsi a viso aperto, astenendosi dal continuo “chiacchiericcio” sui marciapiedi, allo scopo di denigrare coloro i quali siedono al suo fianco in Consiglio Comunale, per riservandosi una personale e comoda visione delle cose.

In occasione delle responsabilità assunte da Sindaco e assessori nella odierna seduta di Giunta e in vista della prossima approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione con relativi allegati, Forza Italia ha chiesto al Sindaco di prendere opportuni provvedimenti nel rispetto di coloro i quali vogliono continuare questa esperienza e sono costantemente al lavoro per il bene della Città senza disfunzioni o strumentalizzazioni alcune.