Somma, il PD fa chiarezza sulla scelta di rifiutare l’incarico assessoriale nell’amministrazione

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

A seguito delle recenti discussioni interne e delle proposte ricevute, sentiamo il dovere di chiarire alla cittadinanza la nostra posizione riguardo all’ipotesi di accettare un incarico assessorile all’interno dell’amministrazione locale.

La nostra scelta di rifiutare questa offerta nasce da un principio di coerenza e trasparenza. In qualità di membri del direttivo, rappresentiamo una componente del Partito Democratico di Somma Vesuviana che non ha mai condiviso né richiesto di far parte della maggioranza di governo cittadino. La nostra priorità, espressa in ogni sede, è sempre stata quella di proporre una prospettiva politica chiara e fondata su valori e obiettivi condivisi, non di ottenere incarichi amministrativi.

Accettare un ruolo in questa amministrazione significherebbe tradire l’impegno preso con chi, come noi, crede in un’azione politica autonoma e disinteressata. Ribadiamo, pertanto, che la nostra azione sarà volta a lottare affinché le decisioni del partito siano orientate al bene comune e non a compromessi di potere.

Confidiamo che i nostri concittadini comprendano e sostengano il nostro intento di preservare un Partito Democratico coerente e fedele ai propri valori.

Mena Tiziano – Direttivo PD Somma Vesuviana

Salvatore Piccolo – Direttivo PD Somma Vesuviana

Gianni Piccolo – Direttivo PD Somma Vesuviana