Circumvesuviana, Sit In Pendolari a Porta Nolana

Circumvesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

MANIFESTAZIONE DEI PENDOLARI

Comunicato Stampa

PORTANOLANA ULTIMAFERMATA

Manifestazione- Sit In Pendolari SABATO 23/11/2024 ORE 11.00 STAZIONE PORTANOLANA appuntamento per chi ama e vive la circumvesuviana

La manifestazione di sabato è l’ultima chiamata alla partecipazione per chi ama e vive la circumvesuviana, ha voglia di lottare e non assistere passivamente alle scelte dei vertici di Eav, concessionario del servizio ferroviario pubblico delle linee vesuviane, che negli anni hanno causato la diminuzione di corse, treni, stazioni presenziate, fermate e ha aumentato i tempi di attesa, le soppressioni, le avarie, i disservizi, il costo del biglietto, le escursioni dei viaggiatori lunghi i binari.

Questo è uno dei momenti peggiori della circumvesuviana, e nei prossimi mesi, ci attendono giorni ancora più difficili, per questo abbiamo chiesto fino ad oggi inascoltati, che tutti i protagonisti: regione, eav, sindacati e pendolari concorrono insieme alla stesura di un nuovo programma di esercizio condiviso. L’incontro avuto in prefettura circa due mesi con i vertici Eav non ha avuto nessun riscontro positivo, nessuna delle nostre proposte tra cui: declassamento direttissimi sulla linea di Sorrento e implementazione delle corse con l’eliminazione della linea Torre Annunziata; corse dirette sulla linea Napoli-Baiano senza cambio treno a San Giorgio; rimodulazione percorso e modalità di partenza bus navetta Volla-Centro Direzionale; aumento numero di stazioni presenziate; è stata accolta. Le ragioni della nostra protesta trovano forza nella cronaca degli avventurosi viaggi quotidiani su tutte le linee vesuviane e nei commenti lasciati dai viaggiatori sulle pagine social dedicate alla circumvesuviana. Sabato 23 novembre alle ore 11.00 a Portanolana per dare forza e voce alle richieste dei pendolari, dei viaggiatori e di tutti quelli che hanno a cuore le sorti della ferrovia, ci sarà il raduno di chi ama e vive la circumvesuviana.

Chiediamo che con le risorse a disposizione e senza discriminazioni territoriali venga garantito al meglio il servizio ferroviario su tutte le linee vesuviane. Se Ami, la Libertà e la Democrazia, Partecipa!

Difendi i tuoi Diritti, e la Circumvesuviana.

Enzo Ciniglio portavoce comitato pendolari

NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro portavoce comitato pendolari CIRCUMVESUVIANA- EAV @Comitato Civico di Ottaviano A. Cifariello – ETS

Comitato E(A)Vitiamolo di Sperone Legambiente Campania Federconsumatori Campania APS

#EAV #senonoraquando #versolamanifestazione

#pendolari #circumvesuviana