Somma, i giovani incontrano gli scrittori

Somma Vesuviana i grandi scrittori dialogano direttamente con i giovani.

Rosalinda Perna (Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “Iniziamo la campagna di sensibilizzazione alla lettura. Grandi scrittori che nei luoghi della storia, Castello Lucrezia D’Alagno, Villa Romana Augustea, Palazzo Torino, Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, incontreranno e leggeranno con i giovani!”.

Annamaria Pianese (Presidente Associazione “I colori della poesia”) : “E’ una crescita culturale per belle realtà come Somma Vesuviana. Oggi abbiamo iniziato con il Liceo “Evangelista Torricelli” fucina di talenti”.

Titti Marrone (giornalista – scrittrice) : “Quando questa importanza si incarna nell’abilità dei docenti è nell’interesse dei ragazzi che riescono ad avvicinarsi ad una storia del passato”

La lettura contribuisce alla conoscenza della nostra parte interiore!

“I grandi scrittori, a Somma Vesuviana, incontreranno i giovani e lo faranno nell’ambito di un percorso di letture che sarà itinerante. Stiamo cercando di promuovere la cultura con un percorso culturale che non sia quello approssimativo della nuova generazione fatto di pc e smartphone. Puntiamo ad un ritorno ai percorsi educativi della cultura e lo faremo attraverso il dialogo diretto tra grandi scrittori, scuola e giovani per ampliare la promozione della lettura a tutti i cittadini di Somma Vesuviana. Gli scrittori incontreranno i giovani ma lo faranno in luoghi importanti dal punto di vista storico: Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, Castello quattrocentesco di Lucrezia D’Alagno, Chiese, Palazzo Torino. I giovani avranno la possibilità di dialogare con gli scrittori e allo stesso tempo di conoscere il patrimonio culturale”. Lo ha annunciato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Oggi l’incontro con la scrittrice Titti Marrone che ha presentato il suo libro : “Se solo il mio cuore fosse pietra” edito da Feltrinelli.

“E’ un’importanza che si ripropone ma in modo, se devo giudicare l’incontro di oggi, molto incoraggiante. Quando questa importanza si incarna nell’abilità dei docenti – ha affermato Titti Marrone, scrittrice e giornalista – è nell’interesse dei ragazzi che riescono ad avvicinarsi ad una storia del passato come quella che racconto io. Allora vuol dire che qualcosa funziona nella scuola, nella realtà ma anche nella trasmissione della memoria. Associazioni, come quella diretta da Annamaria Pianese che sul territorio propongono con grande impeto e calore libri all’attenzione dei ragazzi, sono elemento che contribuisce all’ottimismo”.

Somma avvicina i giovani alla lettura.

“Oggi abbiamo iniziato con il Liceo “Evangelista Torricelli” che è una fucina di talenti e di ragazzi talentuosi. Coinvolgeremo i giovani – ha affermato Annamaria Pianese, Presidente dell’Associazione “I colori della poesia” – le platee scolastiche tutte. E’ una crescita culturale fondamentale per belle realtà come Somma Vesuviana”.