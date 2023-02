Rita De Crescenzo arriva a Roccaraso per la gita fuori porta con i fan e poi fugge via. Cos’è successo?

Roccaraso blindata e fan in delirio per l’arrivo in città, nella giornata di ieri, di Rita De Crescenzo. La tiktoker più famosa di Napoli, infatti, ha raggiunto la meta sciistica abruzzese a bordo di un autobus di una società privata partenopea. Nei mesi invernali tanti sono i pullman che partono da Napoli nel fine settimana per andare a Roccaraso. E, in uno di questi, c’era anche lei. Già da tempo la De Crescenzo aveva annunciato, sempre tramite i social, questa gita sull’Altopiano delle Cinquemiglia. Molti i fan che l’hanno raggiunta per trascorrere la giornata sulla neve con lei. Ma non tutto è andato secondo i piani.

La tiktoker da oltre un milione di follower aveva già trascorso le vacanze natalizie nelle località montane dell’Alto Sangro, concedendosi una pausa dalle tantissime feste private ed eventi in cui canta le canzoni che l’hanno resa famosa sui social. La De Crescenzo è partita ieri mattina all’alba per raggiungere nuovamente la città di Roccaraso. Per l’occasione la tiktoker ha anche preparato 50 sacchetti con la sua immagine contenenti cornetti con crema e cioccolato, bottiglie d’acqua e succhi di frutta da offrire a tutti i partecipanti alla gita fuori porta. Come una vera diva, inoltre, Rita ha cambiato ben tre volte abito nel corso del viaggio. Arrivata a destinazione, però, la permanenza della De Crescenzo è stata ostacolata dal grande numero di fan accorsi per incontrarla. E, dopo il balletto sulla neve e poche foto e video, la tiktoker è stata costretta ad abbandonare le piste.

Rita De Crescenzo è ormai una vera star su TikTok, un’icona del trash che continua a ricevere milioni di like e visualizzazioni per le sue stravaganze. Pochi mesi fa c’è stata anche l’apertura del suo negozio che vende gadget con il marchio “Svergognata”. E non è finita qui: la De Crescenzo era addirittura pronta a portare un suo spettacolo a teatro. L’evento era in programma per il 24 febbraio al Metropolitan di Sant’Anastasia. Ma dopo la pioggia di polemiche e critiche ricevute, il teatro ha annullato lo spettacolo con un annuncio sul proprio account ufficiale.