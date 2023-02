Sanremo 2023: Mengoni e Lazza trionfano al Festival ma è napoletano l’autore delle loro canzoni

Da Marano alla conquista di ben due gradini del podio al Festival di Sanremo 2023: il cantautore napoletano Davide Petrella, in arte Tropico, è il paroliere dei brani di Marco Mengoni e Lazza, i quali hanno conquistato il primo e il secondo posto all’Ariston e sono già in vetta alle classifiche di YouTube e Spotify.

“Primo e secondo posto a Sanremo: non so se sia mai successo prima. Sono molto felice, erano due canzoni potenti e si era capito subito”, ha commentato Petrella sul suo profilo Instagram. Il compositore, cantante, paroliere e autore ha 38 anni ed è originario di Marano, la città a nord di Napoli dove ha vissuto per diversi anni e in cui ancora oggi risiedono i suoi genitori. La doppia vittoria al Festival, seppure da dietro le quinte, arriva per Petrella dopo una carriera fatta di tante collaborazioni con importanti nomi della musica italiana.

Petrella ha debuttato nella band “Le Strisce”. Ben presto viene chiamato da Cesare Cremonini per collaborare alla stesura dell’album Logico. Diviene poi autore per Universal Music Publishing che ha più volte firmato brani che sono diventate vere e proprie hit. Nel 2017 mette la firma a brani diventati poi famosi come “Vorrei ma non posto” di J-Ax e Fedez, “Pamplona” di Fabri Fibra, “Fenomenale” di Gianna Nannini e “Ogni Istante” di Elisa. Nel 2019 esordisce come cantautore con il progetto Tropico, ma la sua strada almeno per il momento sembra essere quella autorale. Al Festival di Sanremo 2022 ha firmato come co-autore quattro brani in gara: “Ogni volta è così” di Emma, “O forse sei tu” di Elisa, “Domenica” di Achille Lauro e “Miele” di Giusy Ferreri.