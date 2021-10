Somma Città Europea, pronto il programma elettorale

Riceviamo e pubblichiamo

Somma Vesuviana – Somma Città Europea presenterà il suo Programma di carattere Progressistico nell’ambito di una conferenza pubblica in forma esplicata ed audiovisiva rispettando gli attuali dettami della Comunità Scientifica. Tali proposte mirano alla costruzione di un’agenda Agenda Politico – Programmatica Istituzionale il cui testo sarà oggetto di consegna Parlamentare, varcando in tal modo i confini geografici cittadini. L’anima del Movimento Politico congiuntamente ai suoi precetti è da ritenersi neutrale come da statuto, ma collaborante con il Centro Destra Nazionale.

E’ da ritenersi di vitale importanza la composizione di un’area Progressista di Centro Destra, la quale scongiuri superficialità Politiche e disastrose intraprendenze quali quelle attualmente messe in essere dal Presidente della Regione Campania De Luca. Oltre a quanto già gravemente noto in termini sanitari (caos barelle, bambini autistici senza assistenza, mancato rinnovo delle convenzioni con i laboratori privati ) l’interrogativo ex – novo posto da questa compagine Politica attiene a chiedersi se sia assennato che La Regione Campania continui a finanziare costosi corsi di formazione per pizzaioli nell’era in cui le principali città metropolitane Europee si stanno dotando di robot sostituenti l’intero comparto manodoperiero (dal Cameriere al Pizzaiolo ed ovviamente al Cassiere).

Appare chiaro ed evidente il mancato collante tra le varie aree del Partito Democratico ove produrre una legge che vieti l’ingresso in Italia di tali dispositivi a tutela della manodopera sia pura utopia. Ulteriormente questo scrivente suppone che sia da ritenersi non conveniente per le forze di sinistra aprire un dibatto circa talune tematiche in sede Europea, meglio tenersi salde le reciproche poltrone pur di dare continuità ad un’azione dissonante con la tutela dei lavoratori. Lo scrivente ovviamente chiede scusa per l’adopero di tonalità sarcastiche ma allo stesso tempo drammatiche concernenti un solo mero esempio. L’occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.

IL SEGRETARIO PIETRO MOCCIA