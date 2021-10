Trovato morto in fabbrica, vittima aveva 58 anni: due città in lutto

POMIGLIANO D’ARCO – Saranno celebrati domani a Castellammare di Stabia i funerali del 58enne trovato morto ieri negli uffici della Leonardo di Pomigliano d’Arco. L’uomo, residente nella periferia settentrionale stabiese, sarà sepolto nel cimitero della sua città d’origine.

Il corpo senza vita del 58enne è stato trovato all’interno degli uffici dello stabilimento Leonardo a Pomigliano d’Arco, dove lavorava. L’ipotesi del suicidio è stata confermata dopo le prime testimonianze raccolte sul posto che riferivano di un suicidio.

Il corpo del dipendente è stato trovato negli uffici dove l’uomo era impiegato, da alcuni addetti che hanno subito allertato i soccorsi, ma per il 58enne non c’era più nulla da fare. Non si conoscono ancora le ragioni che hanno spinto l’uomo al gesto