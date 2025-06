Al via il Grest della parrocchia di S. M. di Costantinopoli: un Giubileo di gioia per 200 bambini

Alla parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli di Rione Trieste un mese di giochi, laboratori e condivisione nel segno dell’accoglienza e della pace.

Anche quest’anno, per il terzo consecutivo, la parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli si prepara ad accogliere l’estate come un tempo speciale, dedicato alla gioia, all’amicizia e alla crescita condivisa. Dal 23 giugno al 18 luglio, oltre 200 bambini prenderanno parte al Grest estivo, un’iniziativa che coinvolge anche ragazzi, giovani e adulti della comunità, diventando un’esperienza di incontro, gioco e formazione nel segno dello spirito del Giubileo.

Il tema di questa edizione.

Infatti, il tema scelto per l’edizione 2025 è “La gioia del Giubileo”. Il Grest sarà articolato in quattro settimane durante le quali la parrocchia si trasformerà in una vera e propria “officina di pace e reciprocità”, come la definiscono gli organizzatori. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 20.30, bambini e animatori vivranno un fitto programma di attività che include laboratori creativi (manualità, teatro, danza, cucina, calcio e perfino tammorra), momenti di preghiera guidati dalla figura dell’Apostolo Paolo, giochi di gruppo, testimonianze dal mondo dello spettacolo e della vita pubblica, oltre a uscite sul territorio per riscoprire la bellezza del creato, tra cui una visita al Parco del Grassano a San Salvatore Telesino.

Un’esperienza sotto il segno dell’inclusione.

Significativa anche la partecipazione interreligiosa: quest’anno, tra i piccoli partecipanti, ci saranno anche alcuni bambini di fede musulmana, segno concreto di un’inclusione che va oltre le differenze di credo e cultura. Un messaggio forte in un tempo in cui la convivenza pacifica e il dialogo sono quanto mai necessari.

Il lavoro dei volontari.

Dietro questo progetto c’è un grande lavoro di preparazione. Circa 70 volontari si sono messi a disposizione durante l’anno pastorale per formarsi e rendere possibile ogni aspetto dell’organizzazione. Gli spazi utilizzati includeranno quelli interni ed esterni alla parrocchia, oltre a un’area attigua alla chiesa messa a disposizione da un privato.

Il Grest della parrocchia di Costantinopoli è ormai una realtà consolidata del territorio, capace di attrarre ogni anno sempre più partecipanti grazie alla qualità delle proposte e allo spirito di comunità che si respira.