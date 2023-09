Sicurezza Stradale, Polizia Locale in azione nelle aree a rischio incidenti: raffica di multe

CASORIA. La Polizia Locale di Casoria scende in campo in maniera massiccia per la sicurezza stradale allo scopo di evitare nuovi incidenti gravi sul territorio comunale. Grazie alla sinergia con i carabinieri della locale Compagnia, gli agenti della Municipale nella serata di giovedì hanno messo in campo un servizio straordinario predisponendo due posti di controllo in accessi chiave, come via Michelangelo e via Pio XII.

L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza sulle strade, dopo le segnalazioni di comportamenti pericolosi, e ridurre il numero di incidenti, alcuni purtroppo con esito fatale, soprattutto tra i centauri. Non a caso i servizi sono stati rivolti a sanzionare la guida senza casco.

In totale in due ore di servizio straordinario sono state controllate decine di persone tra automobilisti e motociclisti elevando diverse contravvenzioni. Sono stati multati 2 conducenti e 2 passeggeri per guida senza casco, verbale che prevede, oltre alla sanzione, il fermo amministrativo del motociclo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Altri 4 verbali sono stati elevati per omessa revisione, con relativa sospensione dalla circolazione del veicolo fino all’esito regolare di una nuova revisione. Altre sanzioni sono state elevate per divieto di sosta e per non aver esibito la Carta di Circolazione. Le attività di controllo saranno ripetute nei prossimi giorni in altre zone di Casoria e Arpino, secondo un piano concordato con l’assessore alla Sicurezza Marco Colurcio.

“La guida senza casco è la prima causa di mortalità negli incidenti stradali che vedono coinvolti i veicoli a due ruote. I servizi saranno orientati soprattutto alle fasce orarie più delicate a garantire la sicurezza dei nostri cittadini e in particolare dei giovani. Ringrazio tutte le forze dell’ordine, a cominciare dalla Polizia Municipale, per aver raccolto la richiesta alla sicurezza dei nostri concittadini e il mio appello, nonostante le esigue unità” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.