Durante l’intervista rilasciata a “Cultura A Colori” la consigliera Adele Aliperta, capogruppo di Siamo Sommesi al comune di Somma Vesuviana (NA), ha ricordato Melania Rea, nel giorno dedicato alla lotta contro ogni forma di violenza perpetrata nei confronti delle donne.

“Somma Vesuviana è tristemente nota per il femminicidio di Melania Rea”, ha dichiarato la capogruppo di Siamo Sommesi., soffermandosi poi sulle innumerevoli iniziative promosse sul territorio a cura delle associazioni locali. In particolare, l’ultima ideata da EvaProEva, è quella della buca rossa in piazza Vittorio Emanuele III. “E’ un progetto importante che aiuta le donne vittime di violenza a denunciare i propri carnefici in maniera anonima e autonoma. Dobbiamo aiutare queste donne a prendere consapevolezza.” Ha commentato Aliperta che lancia un appello a tutte le vittime e a chi è a loro vicino.

“Nel periodo di lockdown la violenza domestica è aumentata considerevolmente. E’ importante per le vittime denunciare per se stesse, ma soprattutto per i loro figli costretti a vivere nel terrore e con esempi di violenza. Il mio appello è a queste donne, ma anche a chi è vicino a loro, che hanno l’obbligo di aiutarle a prendere consapevolezza e alla denuncia. Mi rivolgo ai familiari e agli amici. Noi amministrazione Di Sarno e io prima di tutto come donna e cittadina sommese, ci rendiamo disponibili all’ascolto e all’aiuto. Vogliamo promuovere le iniziative atte alla risoluzione del problema.”