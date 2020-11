Boscoreale, a Villa Regina un presidio per la sicurezza e l’educazione alla legalità e al rispetto per l’ambiente

Riceviamo dal Comune di Boscoreale e pubblichiamo.

La Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione con il Parco Nazionale del Vesuvio e il Comando dei Carabinieri Forestali, per insediare nel quartiere Villa Regina, all’interno della struttura “Auditorium – Centro culturale”, sede del nascente Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, una stazione dei Carabinieri forestali. Il comodato prevede la creazione della stazione in un’area non destinata al percorso espositivo, e una sinergia nelle attività per la sicurezza della struttura e delle aree circostanti. I lavori di adeguamento dei locali sono finanziati dal Parco Nazionale del Vesuvio.

“Con questo accordo – commenta il sindaco Antonio Diplomatico – non solo rafforziamo la presenza delle forze dell’ordine nel nostro territorio, ma abbiamo la possibilità di realizzare un’importante collaborazione con un Corpo dello Stato, particolarmente impegnato nel campo della tutela ambientale per sviluppare, insieme agli altri attori istituzionali impegnati per la valorizzazione dell’area di Villa Regina (Parco Nazionale del Vesuvio, Parco Archeologico di Pompei, Osservatorio Vesuviano, istituti scolastici), un ampio programma di educazione alla legalità e al rispetto della natura. Questa ambizione è fondamentale perché sviluppo e sicurezza crescono se rafforziamo il senso di comunità e favoriamo modelli culturali maggiormente condivisi. Sento il dovere – conclude il Sindaco – di ringraziare il presidente del Parco Nazionale del Vesuvio Agostino Casillo e il comandante dei Carabinieri Forestali Antonio Lamberti, per la determinazione con cui hanno portato avanti questa scelta”.