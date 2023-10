Il Napoli si era perso, poi si è ritrovato e ha iniziato un nuovo percorso, che conta in questo momento 2 vittorie di fila.

Dopo i 4 all’Udinese, che avevano sancito il nuovo inizio, è il turno del Lecce, che se ne merita altri 4. In campo vanno i soliti, con 2 cambi in avanti, Lindstrom e Simeone, al posto di Politano e Osimhen. Non c’è partita, e ad un quarto d’ora dall’inizio, è Ostigard che svetta su tutti e insacca. Non manca qualche sporadico pericolo, ma poi è tutto Napoli, soprattutto con l’entrata in campo Osimhen e Politano. Kvara e Osimhen fanno una giocata stile Insigne-Callejon, è la seconda rete. Il terzo gol è di Gaetano, che si procura anche il rigore per il poker di Politano.

Il Napoli sembra ritornato, si riparte con 2 vittorie consecutive. Ed ora, prepariamoci a dare un caldo buonasera al Real. Le vittorie consecutive rimarranno 2?