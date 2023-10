Somma Vesuviana, Arci Somma festeggia i suoi primi 50 anni di attività

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Siamo lieti di annunciarvi che Arci Somma quest’anno festeggia i suoi primi 50 anni di attività. Tante le iniziative che in questi decenni ci hanno visti impegnati: dagli eventi culturali realizzati per promuovere il nostro territorio, al sostegno per le popolazioni di Amatrice e dell’Emilia, le raccolte di beni di prima necessità da destinare ai meno fortunati durante la pandemia, l’ospitalità dei nostri fratelli ucraini che, ancora una volta, ha messo in luce l’importanza dell’integrazione.

Ringraziamo i soci del nostro Circolo che sempre ci sostengono e, sicuri del fatto che continueranno a farlo, li invitiamo giovedì 5 ottobre alle ore 18.30, presso il giardino della Casa del Popolo, per trascorrere una piacevole serata nel ricordo dei tanti protagonisti del passato e pronti ad affrontare le nuove sfide che ci riserverà il futuro.