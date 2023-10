Muore 40enne tiktoker, pellegrinaggio di amici e fans in clinica

ACERRA – Un via vai di fans, amici, parenti. Un via crucis mesta e drammatica quella che sta andando in scena in questi minuti alla clinica Villa dei Fiori.

Lorenzo Delle Femine, 40enne tiktoker di Casalnuovo, è deceduto dopo un malore avvenuto questo pomeriggio a ridosso della sua abitazione. La notizia è stata confermata da diversi media e da altri tiktoker amici.

Delle Femine, personaggio controverso ma molto amato dai social (vanta oltre un milione e mezzo di followers sulla piattaforma cinese), era stato ricoverato nei giorni scorsi alla clinica acerrana. Oggi il malore che gli è stato fatale e che ha gettato nello sconforto le migliaia di persone che lo seguivano.