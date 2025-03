Si ribalta autocisterna, chiusa Tangenziale: Napoli paralizzata da ore

Un’autocisterna che trasportava carburante si è rovesciata sulla Tangenziale di Napoli, causando il blocco della circolazione.

L’incidente è avvenuto lungo la carreggiata in direzione Pozzuoli, nel tratto compreso tra le uscite Vomero e Fuorigrotta.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area, mentre il traffico ha subito forti rallentamenti. Attualmente si registrano lunghe code e disagi per gli automobilisti.

La società Tangenziale di Napoli ha consigliato agli automobilisti di evitare di accedere alla Tangenziale sia per chi proviene da Capodichino e dalle autostrade, sia per chi arriva da Fuorigrotta, a causa della chiusura del tratto interessato per ragioni di sicurezza e per consentire la rimozione del mezzo pesante.

Secondo una nota diffusa dalla società Autostrade, intorno alle 12:15 il tratto compreso tra Vomero e Fuorigrotta in direzione Pozzuoli è stato chiuso temporaneamente a seguito dell’incidente, avvenuto all’altezza del chilometro 10.1. Il ribaltamento dell’autocisterna ha occupato interamente la carreggiata, rendendo necessaria l’interruzione della viabilità.

Sul posto stanno operando squadre di soccorso, tra cui personale medico, tecnici per il recupero del mezzo, pattuglie della Polizia Stradale e addetti della Tangenziale di Napoli.

Attualmente, il traffico risulta completamente bloccato con code di circa due chilometri nel tratto compreso tra Zona Ospedaliera e Vomero, dove è stata disposta l’uscita obbligatoria per chi viaggia verso Pozzuoli. Gli automobilisti sono invitati a lasciare la Tangenziale all’uscita Vomero e a proseguire lungo la viabilità cittadina, per poi rientrare a Fuorigrotta.

In un aggiornamento delle 12:55, la società Autostrade ha comunicato che anche la direzione Capodichino è stata temporaneamente chiusa, per permettere ai Vigili del Fuoco di operare in sicurezza durante la rimozione del veicolo. Attualmente, quindi, la Tangenziale risulta interdetta al traffico in entrambe le direzioni.

I disagi per gli automobilisti sono destinati a protrarsi fino al completamento delle operazioni di sgombero e messa in sicurezza della strada.