Sì in giunta al Bilancio triennale: trovati fondi per gli interventi di manutenzione

Casoria. L’amministrazione targata Raffaele Bene compie un passo decisivo verso una Città più vivibile grazie alla programmazione finanziaria oculata. La giunta ha, infatti, approvato lo schema di Bilancio Previsionale relativo al triennio 2023-2025: si tratta di un periodo cruciale per la vita della Città di Casoria, in quanto coinciderà con la fase attuativa del Pnrr e con la concretizzazione di tanti progetti messi in cantiere.

Il documento, presentato all’esecutivo dall’assessore al Bilancio Rosario Poliso, contiene una programmazione sostenibile senza perdere di vista l’obiettivo prioritario del risanamento finanziario del Comune, ma apre una breccia importante anche nelle richieste della cittadinanza. Sono, infatti, previste risorse finanziarie da destinare ad attività di manutenzione, dal miglioramento delle strade alla cura degli edifici scolastici.

Uno slancio verso le problematiche ordinarie reso possibile da un riassetto dei conti dell’Ente, ereditato in condizioni disastrose come testimoniato dal dissesto: il 2022 si è chiuso con un avanzo di amministrazione, mentre il 2023 – grazie alle misure correttive poste in essere – permetterà una migliore attività di erogazione dei servizi.

“Grazie ad una attenta politica di gestione della spesa ed all’avvio di attività tese a dare slancio alle entrate, siamo riusciti a venire incontro, con questo Bilancio, alle esigenze dei cittadini che chiedono una città più vivibile” affermano in una nota congiunta il sindaco Raffaele Bene e l’assessore al Bilancio Rosario Poliso. “Coniugare la realizzazione delle grandi opere per il futuro agli interventi quotidiani era la sfida che ci eravamo prefissati e che sembrava una chimera guardando alle disastrate condizioni economiche ereditate dalle precedenti amministrazioni e che con impegno e dedizione quotidiana stiamo affrontando”.