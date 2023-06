Cittadinanza Segre, Pd corre ai ripari: “Convocate subito nuovo consiglio”

ACERRA. Nella giornata di mercoledì, 31 maggio 2023, Il Partito Democratico ha tenuto una assemblea pubblica sulla vicenda della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre.

“Abbiamo inteso dare uno spazio democratico e di confronto alla città ed alle tante associazioni che si sono prodigate, in questi anni, per conseguire questo risultato. L’alto valore morale ed educativo del ruolo della Senatrice Segre, il contributo dato alle giovani generazioni per la conoscenza della storia; la sua testimonianza di vita tesa a costruire un presente e un futuro di pace, in un comunità basata sul rispetto della umana dignità e sul riconoscimento del valore di tutti e di ciascuno, fondamento di una società democratica e pluralista.

Sono solo alcune delle motivazioni, alla base di questa scelta che porterebbe lustro ed orgoglio alla nostra città, medaglia d’oro al valor civile per la resistenza. Tutto questo non può essere materia di baratto. Quanto accaduto in Consiglio Comunale, dal quale abbiamo formalmente preso le distanze, è stata una delle pagine più tristi della nostra città. Dall’assemblea popolare tenuta ieri, il Partito Democratico, con le altre forze politiche presenti unitamente alle associazioni promotrici, intende recuperare questo strappo che si è consumato solo ed esclusivamente ai danni della nostra città. Bisogna dare la cittadinanza onoraria alla Senatrice Segre subito!

Si convochi immediatamente un Consiglio Comunale straordinario e monotematico. La Politica ritorni ad occupare il ruolo che le compete. Una cosa sono i regolamenti, sacrosanti quando servono a disciplinare, altra cosa sono i regolamenti di conti. Come PD, tra l’altro, ci impegniamo a costruire o meglio a ricostruire uno spazio politico in cui tutte le forze di sinistra, le associazioni, i cittadini ed il popolo delle primarie si possa rivedere e confrontare per costruire una casa comune.”