Senza assicurazione e cinture ma col cellulare, conducenti beccati dall’autoscan

MARIGLIANO – Sicurezza stradale e controlli. Proseguono i controlli mediante autoscan in poche settimane elevate centinaia di sanzioni in ogni punto della città per tre violazione principali : mancanza della copertura assicurativa mancanza della revisione, uso del cellulare e mancato uso delle cinture di sicurezza.

“Sorprendente – dichiara il comandante Emiliano Nacar – il dato sulle cinture di sicurezza.

Sei automobilisti su dieci viaggiano senza cintura si sicurezza .

Tre su dieci senza la revisione ed uno su dieci senza la copertura assicurativa .

“Siamo obbligati a questi controlli dalla prefettura per innalzare i livelli di sicurezza sulle strade . Non comprendiamo la campagna denigratoria che colpisce gli operatori in specie stagionali della polizia locale ma non ci fermeremo di un millimetro . La legalità non è un optional e va dalle contravvenzioni stradali ed alle truffe sui lavori agli appalti taroccati alle circonvenzioni di incapaci . La polizia locale di Marigliano e’ diventata una moderna polizia locale e si comprende possa dare fastidio. Noi invece riceviamo denunce anonime di cittadini che continuamente hanno sete di giustizia e legalità e denunciano abusi e reati anche di Trenta anni fa che stiamo perseguendo”.