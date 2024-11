Scontro un camion, Pomigliano piange dj Iervolino

Vesuviano sotto choc per la morte di Emanuele Iervolino, noto come Dj Iervolino. Il 29enne è deceduto tre giorni fa in un incidente stradale sulla SS 335 nei pressi dell’uscita di Gricignano di Aversa.

Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un incidente tra un autoarticolato che, per cause da accertare, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un’auto che procedeva nel senso opposto e finendo la sua corsa, insieme all’automobile ,nella scarpata adiacente l’asse stradale. I Vigili del Fuoco subito hanno soccorso l’occupante ddell’automobile, il 29enne Iervolino liberandolo dalle lamiere ed affidandolo alle cure del 118 presente sul posto.

Purtroppo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Feriti i due occupanti del mezzo pesante. Sul posto è intervenuta anche un’autogru dal Comando di Napoli per dare supporto nelle operazioni di soccorso. Iervolino, grande appassionato di musica, lavorava come operaio in una ditta a Pomigliano d’Arco ed era molto conosciuto nel Vesuviano.