Scontro tra auto, muoiono due operai: Acerra in lutto per Giovanni

Acerra – Due persone hanno perso la vita in uno scontro frontale avvenuto, attorno alle 20.30 di giovedì, lungo la strada statale 14, sul cavalcavia che mette in collegamento Cervignano con Torviscosa (Udine).

Le vittime sono due operai del Napoletano: uno, Giovanni D’Urso (nella foto del sito del Corriere Veneto), 44 anni, era originario di Acerra, l’altro Antonio Vallifuoco, 36 anni, di Napoli. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, i due veicoli sono entrati in rotta di collusione pare a velocità elevata. Allertati dai passanti, sul posto sono stati inviati, dalla centrale operativa Sores Fvg, l’elicottero sanitario notturno, l’ambulanza e l’auto medica, oltre a un equipaggio dei vigili del fuoco.

Nonostante il prodigarsi dei sanitari, per due occupanti delle vetture non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte altre persone, rimaste illese.