Scomparso da 20 giorni, trovato morto in un pozzo

SAN GIUSEPPE VESUVIANO – Tragica svolta nell’inchiesta sulla scomparso di Aniello Ambrosio, il pensionato 71enne di San Giuseppe Vesuviano sparito da 20 giorni.

Oggi pomeriggio il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato in un pozzo in una zona di campagna della sua città. In queste settimane dunque l’anziano non si era mai allontanato da San Giuseppe Vesuviano.

A riconoscere il corpo del povero Aniello sono stati i familiari, accorsi sul posto dopo la prima segnalazione: l’anziano aveva gli stessi abiti del momento in cui si era allontanato di casa. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella del gesto estremo.