Salta almeno per oggi la spesa di Natale negli ultimi grandi ipermercati di Napoli. Lo sciopero indetto per tutta la giornata dalle organizzazioni di categoria dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, e Uiltucs-Uil, ha infatti costretto alla chiusura gli ipermercati Auchan di Nola, ubicato nel centro commerciale Vulcano Buono, Mugnano e Pompei. In questo momento i lavoratori stanno tutti manifestando davanti all’ipermercato di Auchan Giugliano, l’unico rimasto aperto. Lo sciopero si sta svolgendo in tutti i negozi di Auchan ubicati in Italia. Si tratta di centinaia di punti vendita che sono passati da quest’anno a Conad, la cooperativa finanziaria bolognese. Ma Conad ha dichiarato che ci sono tra i 3mila e i 6mila esuberi nel Paese. Per quanto riguarda i circa 700 addetti complessivi degli iper del Napoletano la situazione è allarmante. Conad nell’ultimo incontro tenuto al MISE ha affermato che l’ipermercato di Nola non rientra nei suoi piani futuri per cui i lavoratori sentono ormai una chiusura più che probabile e molto vicina. Non si sa nemmeno chi possa rilevare l’impianto. Per quel che concerne invece gli impianti di Mugnano, Pompei e e Giugliano, Conad prevede di ridurli dal 30 al 50 % e di tagliarne personale per l’equivalente delle superfici ridotte. “Vogliamo certezze sul nostro futuro ma Conad non le vuole dare – spiegano i lavoratori – intanto il nostro prodotto di qualità, gli stipendi sono dignitosi, i diritti ci sono e l’igiene è assicurata per i clienti oltre a una varietà di prodotti che solo da noi si può trovare. Il rischio ora è che la camorra si impossessi di questo settore a Napoli definitivamente. I negrieri del riciclaggio di danaro sporco stanno apettando che qui si chiuda e si licenzi ! “.