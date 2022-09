Scavi archeologici di Somma Vesuviana, imprenditore dona nuova scala d’accesso

Lunedì 12 settembre inaugurazione dell’opera con targa di ringraziamento a Fiore Di Palma, titolare di “Nolo e Ambiente”, alla presenza degli archeologi.

Gli scavi archeologici della Villa Romana a Starza della Regina proseguono anche quest’anno. La campagna di scavo ha avuto inizio alla fine del mese di giugno e proseguirà fino alla primi di ottobre. Gli archeologi dell’Università di Tokyo operano con la collaborazione di docenti e studenti del Suor Orsola Benincasa. Il sito archeologico si arricchisce quest’anno di una nuova scala di accesso, donata con grande generosità dall’imprenditore Fiore Di Palma, titolare della società “Nolo e Ambiente”. Lunedì 12 settembre la scala verrà inaugurata dal professore Masanori Aoyagi, concessionario dei lavori. Come è orami consuetudine in questi casi gli archeologi mostrano la loro gratitudine per questa opera scopriranno una targa di ringraziamento.