Scandalo diplomi, coinvolti 5 istituti del Vesuviano: spuntano atti falsi e soldi nelle buste. Tre indagati

In data 13.11.2024 il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione e contestuale sequestro, emesso da questa Procura della Repubblica nei confronti di tre persone indagate per i reati di cui agli artt. 476 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa in danno dello Stato) e dei seguenti cinque istituti scolastici paritari: – Istituto Dante Alighieri di Torre Annunziata; – Centro Scolastico Elsa Morante di Ottaviano; – Istituto Ottaviano Augusto di Ottaviano; – Istituto Paolo Costa di San Giuseppe Vesuviano; – Istituto New Tito Lucrezio Caro di Boscoreale.

In particolare, dalle attività d’indagine delle Fiamme Gialle, coordinate da questa Procura della Repubblica, è emerso, in relazione al rilascio dei diplomi, che gli indagati avrebbero falsificato la documentazione trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Ministero dell’Istruzione e del Merito, relativa alla frequenza dei corsi di studio da parte degli studenti. Inoltre, con riferimento ai docenti e al personale A.T.A., è stata rilevata una discrasia tra le posizioni attive comunicate al predetto Ufficio Scolastico Regionale e quelle segnalate all’I.N.P.S., circostanza che induce ad ipotizzare anche l’esistenza di falsi rapporti di lavoro, strumentali a far conseguire agli interessati indebiti punteggi in vista di procedure concorsuali, locali e nazionali.

All’esito della perquisizione e dell’ispezione delle apparecchiature informatiche rinvenute, è stata acquisita a fini probatori copiosa documentazione cartacea e digitale e sono stati sequestrati circa 40.000 euro in contanti, in parte rinvenuti presso le abitazioni di due degli indagati e, in parte, rinvenuti, suddivisi in buste riportanti nominativi e appunti, presso l’Istituto scolastico paritario di Torre Annunziata.