Arrivano aggiornamenti dal comune di Saviano: due nuovi casi rispetto ai giorni scorsi per un totale di 12 persone positive al Covid-19.

Aumenta, purtroppo, nel comune di Saviano il numero dei contagiati al Covid-19. Due in più per un totale di 12 persone ancora positive, 2 deceduti e 1 solo guarito. La situazione spaventa il paese che, seppure a distanza, si unisce alla sofferenza delle famiglie coinvolte.

Come una doccia d’acqua fredda arriva il responso, ormai quotidiano, dall’amministrazione comunale. Dalle parole del vicesindaco, Carmine Addeo, emerge che: “L’Asl Napoli 3 Sud ci ha comunicato la positività di ulteriori 2 cittadini, oltre ai 10 già segnalati precedentemente. Si precisa che i 2 cittadini appartenengono allo stesso nucleo familiare già posto in isolamento da più giorni. La ricostruzione della possibile catena di contagi determinerebbe contatti solo intra-familiari, le loro condizioni sono buone. Auguriamo a tutti una pronta guarigione”.

La Fase 2 è iniziata da pochi giorni ma a Saviano non ha portato risvolti positivi. Bisogna essere sempre in allerta, rispettando le norme igieniche e cercando di uscire solo per comprovati motivi. Ci si appella al buon senso dei cittadini affinché sia chiaro che la crisi non è passata; non è tempo di esultare soprattutto in giorni tristi come questi.

Rassicuranti le parole di Addeo che conferma le buone condizioni delle persone contagiate dal virus. È importante in questi momenti non abbassare la guardia.

Intanto la Caritas continua il proprio corso, distribuendo 500 pacchi alimentari alle famiglie più bisognose. Nonostante le numerose difficoltà in cui il paese si è imbattuto, gli uffici comunali non si sono mai fermati. “Ad oggi 6 maggio 2020, sono stati erogati n. 1536 buoni spesa a 214 nuclei familiari. Ciascun buono spesa è del valore di € 25,00. A ciascun nucleo familiare sono stati erogati da un minimo di n. 4 buoni ad un massimo di n. 12 in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare” chiude il vicesindaco.

