Il 49enne che nel giorno della chiusura di Saviano, causa zona rossa, è stato protagonista del grave schianto contro i new jersey non ce l’ha fatta. I danni agli organi interni non hanno permesso al suo cuore di continuare a battere. Sgomento tra i cittadini, rabbia dei familiari. Una vita spezzata a causa di un incidente stradale. Il virus, almeno questa volta, non è stato il colpevole. Aperte le indagini dalla Procura di Nola.

L’impatto è stato troppo forte, il dolore insopportabile, nessuno avrebbe mai immaginato una tale fine. Non ce l’ha fatta il 49enne che nella notte del 19 aprile è stato coinvolto in un grave incidente contro i new jersey posizionati per impedire il transito attraverso il comune di Saviano dopo l’annuncio della zona rossa.

Tanta è la rabbia da parte dei familiari dell’uomo, che hanno riposto le proprie speranze nelle mani dell’avvocato Saverio Salierno. L’accusa è rivolta alla scarsa visibilità delle barriere non segnalate. A seguito dell’impatto contro i blocchi di cemento, l’uomo aveva riportato gravi traumi con frattura del femore e dell’anca, oltre a danni agli organi interni e perforazione del polmone. Originario di San Gennaro Vesuviano, quella tragica sera tornava dall’Ospedale del Mare, dove si era recato per far visita alla suocera, ricoverata e deceduta la scorsa settimana a causa di un’ischemia. La salma dell’uomo verrà trasportata al secondo policlinico di Napoli, dove nei prossimi giorni sarà effettuato l’esame autoptico.

Il dramma, consumatosi sulla strada provinciale di Fressuriello, chiude quella serie di tristi eventi, iniziata oltre un mese fa dopo l’annuncio di positività al virus da parte del primo cittadino, venuto a mancare lo scorso 17 aprile. Da quel momento in poi il comune di Saviano è stato causa di numerose polemiche sopraggiunte in seguito all’assembramento durante il funerale del Sindaco – comportamento sanzionato con la chiusura dei confini per circa una settimana. Una tragedia nella tragedia. Due giorni dopo oltre ai militari e alle forze dell’ordine per i consueti posti di blocco all’ingresso delle strade principali, sono stati posizionati i new jersey, predisposti per le vie secondarie.

Sgomento da parte dei cittadini di Saviano, subito corsi in strada quella sera per prestare i primi soccorsi in seguito al fatale incidente. Le condizioni dell’uomo sembravano stabili, invece sono iniziate a peggiorare dopo la corsa in ospedale. Negativo al Covid-19, non è stata rilevata alcuna traccia di alcol o stupefacenti. Dieci giorni di lotta e agonia, ma i medici non hanno potuto evitare la dipartita del paziente. Ogni sforzo è stato vano, ogni speranza si è spenta nella triste giornata di ieri. La cittadinanza intera, che apprende con profondo dispiacere la notizia, si unisce al dolore della vittima con messaggi di cordoglio sui social. Si confida nelle indagini che saranno condotte dalla Procura di Nola.

