Il Sindaco avv. Vincenzo Simonelli ha incontrato i dirigenti del Distretto 49 dell’Asl Na3 Sud per un confronto e per l’attuazione di necessari provvedimenti per il contenimento della diffusione del virus da Covid-19.

“Ad una settimana dalla mia proclamazione a sindaco, cominciata purtroppo con l’emanazione di alcuni provvedimenti di restrizione necessari per la difficile situazione in essere legata al Covid-19 – dice il Sindaco – purtroppo i contagi non accennano a fermarsi. Per questo rivolgo una raccomandazione particolare a tutti quanti noi, ovvero il rispetto delle norme che da tempo ci sono state impartite ma che oggi più che mai devono essere eseguite. Un invito particolare lo rivolgo ai più giovani affinché possano sempre evitare contatti stretti ed assembramenti, soprattutto per il loro stesso bene”.

Il primo cittadino nel rivolgere un saluto ai concittadini, attraverso un video postato sul profilo Facebook, ha rivolto un accorato appello all’uso dei dispositivi di protezione personale.

“Al di là dei necessari controlli va soprattutto evidenziata la necessità di attenersi scrupolosamente all’uso della mascherina, al lavaggio continuo delle mani e al distanziamento evitando qualsiasi forma di assembramento”, dice Simonelli ricordando che nel corso della prima settimana ha già adottato provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio.

“Non è stato facile disporre la sospensione del mercato settimanale, la disputa della partita del Saviano calcio a porte chiuse – Continua il Sindaco – ma è stato estremamente necessario così come necessario sarà adottare altre ulteriori misure perché la salute e la salvaguardia della Comunità viene prima di ogni altra cosa”.

Per i cittadini attualmente positivi e per quelli in isolamento fiduciario, il primo cittadino ricorda che il Gruppo comunale volontari della Protezione Civile è disponibile per richieste di intervento e per consegna di medicinali e generi di prima necessità. Simonelli ha infine ricordato che a giorni ci sarà la proclamazione dei consiglieri eletti di maggioranza e di minoranza e che periodicamente terrà informati i cittadini sull’attività del Consiglio e della Giunta “sulla quale sto lavorando confidando di potervi trasferire informazioni che possano rendere Saviano un paese migliore”