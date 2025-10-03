Torre, accoltellato al collo con un fendente al collo

Questa mattina un uomo di origine nigeriana è stato colpito al collo con un arma da taglio a seguito di una lite
Gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata indagano sul caso di un uomo nigeriano ferito al collo e in gravi condizioni, a seguito di una lite.
La vicenda si è svolta in Via Colombo a Torre Annunziata, nei pressi dei giardinetti della zona, dove è intervenuto il personale della Polizia di Stato.
Nonostante la velocità con cui sono intervenuti, il ferito era stato già trasportato dal personale del 118 intervenuto in zona al San Leonardo di Castellammare di Stabia.
Successivamente l’uomo è stato trasferito all’ospedale del Mare, dove si trova tutt’ora in codice rosso in attesa di un intervento chirurgico.
Dalle prime ricostruzioni dei fatti emerge che la vittima sarebbe stata ferita al collo a seguito di una lite avvenuta in una spiaggia vicina con un altro soggetto.
Sono in corso ulteriori indagini, effettuate dagli stessi agenti del commissariato di Torre Annunziata.
Da quanto si apprende, gli inquirenti avrebbero fermato e portato presso i loro uffici un uomo fortemente indiziato.