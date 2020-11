La disciplina della circolazione stradale di piazza Trivio durante i fine settimana aveva molto fatto discutere in passato, fin dal 2017 quando l’ex amministrazione iniziò a dettare indirizzi in questo senso: istituzione isola pedonale dalle 20 alle 4 del mattino di venerdì, sabato e domenica, modifica della circolazione veicolare su via Capodivilla, via Sodani, via Strettola, via San Michele Arcangelo e via Castelluccio. Nel 2018 furono installati 7 stalli di sosta a pagamento, infine il commissario prefettizio, a parziale modifica, decise per la modifica dell’orario di chiusura secondo l’avvicendarsi di ora legale e ora solare.

Provvedimenti che, alla luce delle nuove norme anticovid e dei relativi Dpcm, non hanno più senso di esistere: le attività di ristorazione, i bar, i pub, chiudono alle 18, quantomeno in zona «gialla» come la Campania, dunque i provvedimenti adottati per consentire la movida o comunque con l’intenzione di «facilitare» o incentivare l’aggregazione, tornano inutili se non deleteri. La delibera di giunta che impartisce al responsabile di servizio l’indirizzo politico, poi adempiuto con atto consequenziale del comandante della polizia locale, Pasquale Maione, sospende il dispositivo di circolazione. La giunta del sindaco Carmine Esposito mette tutto in standby fino al 24 novembre o comunque fino a quando il governo dia nuovamente via libera alla riapertura definitiva delle attività commerciali negli orari di sempre.

Per cui si potrà percorrere la piazza e, come corollario, sarà consentita la sosta a pagamento negli stalli presenti fino alle 20, 30.