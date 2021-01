Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Sant’Anastasia

Questa mattina sono stati consegnati dal Sindaco Carmine Esposito e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Veria Giordano, ai bambini delle scuole materne e delle classi prime e seconde, dei regali per il rientro a scuola dopo il lungo periodo di didattica a distanza. Un album da colorare, con delle fotografie che rappresentano dei luoghi importanti di Sant’Anastasia. La consegna continuerà nei prossimi giorni e si estenderà anche ai bambini delle classi terze, quarte e quinte appena sarà possibile anche per loro poter tornare in presenza a scuola.

Il Sindaco Carmine Esposito : “Oggi alla consegna dei regali sono stato in alcune scuole sia materne che elementari del nostro territorio e sono felice di constatare personalmente che le misure anti-assembramento che abbiamo predisposto all’esterno di ogni plesso scolastico con la Polizia Locale e la Protezione Civile stiano risultando efficaci e nell’ottica della massima collaborazione con gli altri enti, assicureremo a tutti i cittadini ed in particolar modo ai genitori, insegnanti e personale scolastico, il rispetto delle norme anti-Covid al fine di assicurare anche alle altre classi, di grado e ordine superiore, di ripartire in assoluta tranquillità e sicurezza.

Segue dichiarando :“Sono stato orgoglioso di vedere negli occhi dei nostri bambini la gioia di poter stare insieme ed essere ritornati ad un minimo di vita sociale, e dietro mascherine minuscole, la felicità di ricevere un piccolo dono inaspettato”.