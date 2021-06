Dopo spiacevoli episodi culminati in risse, il sindaco Carmine Esposito ha deciso, con ordinanza 43 del 1 giugno, di riaprire piazza II Ottobre (piazza Trivio) alla viabilità, revocando una precedente ordinanza di chiusura che consentiva ai locali di occupare il suolo pubblico con tavolini.

Esposito spiega così, sulla sua pagina social, il provvedimento:

“Ieri, per motivi legati all’ordine pubblico ed alle misure anti-Covid , ho firmato un’ordinanza di revoca della chiusura di Piazza Trivio con relativa revoca dell’occupazione dei tavolini sul suolo pubblico. La Piazza sarà APERTA alla viabilità ed i commercianti avranno la possibilità di esercitare le proprie attività regolarmente all’interno dei locali o come attività di asporto. Inoltre sono VIETATI gli stazionamenti in Piazza e persisterà il divieto di vendita delle bevande in vetro. Questa misura sarà in vigore fino a domenica 6 giugno, un atto dovuto visti i disdicevoli episodi di violenza avvenuti la settimana scorsa. L’ordinanza è stata notificata a tutti gli organi di controllo ed alla Prefettura. Confido nel buon senso di tutti..”.