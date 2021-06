Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del comune di Mariglianella.

L’Amministrazione Comunale di Mariglianella, guidata dal Sindaco Dott. Arcangelo Russo, avente come delegato alla Viabilità il Consigliere Comunale, Pasquale Piccolo, ha dato mandato al Competente Servizio Tecnico Comunale con Responsabile Ing. Arcangelo Addeo, a provvedere alla “Fornitura segnaletica stradale e cartellonistica per la toponomastica” per le strade comunali. Tale intervento manutentivo che in questi giorni è in via di completamento.

è stato avviato con determina del competente Ufficio Tecnico N. 28 del 2021, è a garanzia del mantenimento delle condizioni di sicurezza ed efficienza della segnaletica stradale, sia orizzontale e sia verticale, anche con l’acquisto della cartellonistica per la toponomastica. Con la somma complessiva di circa 13.000,00 Euro la ditta incaricata sta provvedendo alla fornitura e messa in opera della segnaletica stradale e della cartellonistica per la toponomastica a Mariglianella.

20 Cartelli per la toponomastica, con nome strada e stemma a colori, bifacciali e 15 monofacciali; 30 Pellicola toponomastica; 20 Stop, Segali di fermarsi e dare precedenza; 19 Preavvisi a fermarsi e dare precedenza; 15 Preavvisi a fermarsi e dare precedenza; 15 Tabelle aggiuntive di preavviso mt. 100; 11 Segali di Senso Unico parallelo; 10 Divieti di Accesso; 6 Divieti di sosta; 4 Divieti di sosta; 4 Segali di Doppio senso di circolazione; 10 di Direzione obbligatoria; 4 di Attraversamento pedonale; 4 di Sosta invalidi; 12 Segnali di direzione urbana;; 40 Pali zincati; 150 Staffe e bulloni a coppia; 8 Delineatori speciali di ostacolo in alluminio; 8 Specchi parabolici; 10 Bande ottico-sonore; 30 metri di Attraversamenti pedonali segnaletica orizzontale; 1 Dissuasore elettronico velocità vari modelli; Mano d’opera per installazione di n. 40 pali.

Sono anche già in funzione in alcuni punti i dispositivi di allerta, ottici e videosorvegliati, per moderare la velocità nei termini consentiti in area urbana. Inoltre stanno per iniziare i lavori di riqualificazione delle rotatorie su Via XI Settembre, per cui è stata emessa l’Ordinanza n. 806 del 25 maggio 2021, a firma del Comandante della Polizia Municipale, Ten. Andrea Mandanici, in merito quella importante arteria viaria per i lavori sulle rotatorie che inizieranno il 7 giugno 2021.

Il Sindaco, Dott. Arcangelo Russo ed il Delegato alla Viabilità, Consigliere Comunale Pasquale Piccolo, hanno dichiarato che “con questo articolato intervento intendiamo migliorare la circolazione stradale che è in continua crescita rilevata l’intensificata mobilità territoriale per cui vanno garantiti, sicura viabilità e chiari indicazioni per giungere, ognuno alla sua meta, senza perdere tempo ed evitando rischi di incidenti nel ben regolato flusso di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Tanto per la serena convivenza di tutti i cittadini e gli utenti della strada a Mariglianella”.