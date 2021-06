Dal Circolo Letterario Anastasiano di Giuseppe Vetromile riceviamo e pubblichiamo

Riprendono finalmente gli appuntamenti culturali a Sant’Anastasia con la Rassegna “Il London Park Letterario”, dopo mesi di inattività per rispettare le necessarie norme di restrizioni per il contenimento del Covid. La rassegna, con la quale si intende promuovere la cultura sul territorio cittadino, è stata ideata da Giuseppe Vetromile (Circolo Letterario Anastasiano) per commemorare la figura dell’imprenditore poeta anastasiano Natale Porritiello, e si avvale della collaborazione del London Park Bar Pub Birreria di Sant’Anastasia, dell’Associazione Arte e Saperi di Rita Pacilio, e dell’Osservatorio Letterario Permanente (Polo Culturale creato da Vanina Zaccaria, presidente della Fondazione Lermontov, insieme a Giuseppe Vetromile). La rassegna gode inoltre del Patrocinio Morale del Comune di Sant’Anastasia.

Gli incontri si svolgeranno presso il London Park in via Libero Grassi, sempre nel rispetto delle regole di contenimento del coronavirus (mascherine e distanziamento).

Il primo appuntamento della rassegna è fissato per venerdì 18 giugno 2021 alle ore 17.30. Sarà un incontro particolarmente interessante, essendo dedicato ad esponenti di spicco del panorama letterario e poetico romano: Dario Alessio, Lucianna Argentino, Sonia Caporossi, Stefania Di Lino, Ksenja Laginja e Cinzia Marulli.

Dopo i saluti di rito da parte di Giuseppe Vetromile, di Silvia Ciccarelli del London Park e dell’Assessore alla Cultura dottoressa Veria Giordano, gli illustri ospiti, coordinati e presentati da Giuseppe Vetromile, si alterneranno in una breve esposizione dei propri testi poetici, dialogando poi con il pubblico presente.

Dario Alessio nasce a Roma nel 1999. Ha pubblicato la sua seconda silloge poetica Sogno di un fuoco con RPlibri nel 2021.

Lucianna Argentino, romana, ha pubblicato numerose raccolte poetiche con importanti editori, ed inoltre ha ricevuto diversi riconoscimenti in concorsi letterari di rilievo. Partecipa attivamente ad eventi poetici nazionali e internazionali.

Sonia Caporossi, di Tivoli, è poeta, scrittrice, critico letterario. Dirige per Marco Saya Edizioni la collana di classici italiani e stranieri La Costante Di Fidia.

Stefania Di Lino, artista e poeta, è nata e vive a Roma. È docente e formatrice di materie artistiche e ha esposto in gallerie private e in musei, in Italia e all’estero, tra cui: la Galleria d’Arte Moderna, l’Accademia dei Lincei, i Musei Capitolini, il Macro. Ha partecipato al Festival Palabra en el Mundo e al X Festival Mondiale della Poesia di Caracas.

Ksenja Laginja è nata a Genova, vive e lavora tra la sua città e Roma dove alterna alla sua attività letteraria e pubblicitaria una ricerca sull’illustrazione legata al mondo del Fantastico. Co-organizza la rassegna di poesia e musica elettronica Poème Électronique.

Cinzia Marulli ha studiato sino-indologia all’Università La Sapienza di Roma dove ha insegnato per alcuni anni nella cattedra di Religioni e filosofie orientali. Ha partecipato ad alcuni festival internazionali di poesia in Italia, in Europa e soprattutto in America Latina e la sua poesia è stata tradotta in molte lingue e pubblicata all’estero su antologie e riviste di settore.